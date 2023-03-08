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Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'i Ukrayna'ya davet etti

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en büyük destekçilerinden olan ABD'nin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'i Kiev'e davet etti.

Giriş: 08.03.2023 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'i Ukrayna'ya davet etti
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'i ülkesine davet etti.

CNN televizyonuna konuşan Zelenskiy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etti.

Zelenskiy, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Ukrayna'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Zelenskiy, bu sayede yapılan yardımların nerelere gittiğini gördüklerine dikkati çekti.

Zelenskiy, Kongrede iki partinin de Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederek, "Güçlü ve sürekli olduğu sürece desteğin hangi taraftan geldiğiyle ilgilenmiyoruz." dedi.

Cumhuriyetçi Partiden Ukrayna'ya verilen destekle ilgili farklı sesler yükselirken, kendisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak "açık çek politikasına" karşı olduğunu söylemişti.

"BAHMUT'U ALIRSA RUSYA DAHA İLERİ GİDEBİLİR"

Rusya'nın Bahmut'ta küçük de olsa bir zafer kazanıp kendi toplumunu mobilize etmek istediği görüşünü savunan Zelenskiy, kendilerinin buradaki hedeflerinin farklı ve taktiksel olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Bahmut'u ele geçirirse Rusya'nın daha ileri gidebileceğine işaret ederek, "Kramatorsk'a, Sloviansk'a gidebilirler. Bahmut'tan sona Ruslar için Donetsk yönünde Ukrayna'nın diğer şehirlerine giden yol açık olur." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın tüm şehri yıkmasına rağmen Bahmut'ta ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Zelenskiy'nin röportajının tamamı bu akşam yayınlanacak.

Fotoğraf: AA

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