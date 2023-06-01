Zeki yeni sahibiyle plajlara döndü

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İş insanı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan, Aralık 2021’de ise icradan satılan Zeki Triko geri dönüyor.

Ünlü markayı satın alan Antalya merkezli BRG Turizm Seyahat Acentası, Zeki Triko'nun üretim ve tanıtım faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi.

Bu kapsamda dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Milano’da 2023 kampanya çekimlerini tamamlayan Zeki, billboardlardaki yerini aldı. Markanın katalog çekimlerini ise ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alaş'ın gerçekleştirdiği belirtildi.





Yapılan açıklamaya göre, ihracata da başlayan Zeki, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere kıyı şehirlerinde 10 mağazasını da yeniden açtı.

Ayrıca online satışlara da başlayan firma, lbiza, Mykonos, Monaco, Capri, St. Barths gibi dünyanın ünlü plajlarına ev sahipliği yapan yerlerin seçkin butiklerinde de olmayı hedefliyor.

Zeki'yi yeniden hayata döndüren iş insanı Şefik Kaya, "Zeki ülkemizin bir numaralı markası. Zeki’yi hakettiği yere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolculuğu tam bir aşk hikayesine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeki Triko geçmişte aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyerek kendinden söz ettiriyordu.

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