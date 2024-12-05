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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Zeki Yavru: Sadece genç oyuncular suçluymuş gibi... - Yılport Samsunspor Haberleri

        Zeki Yavru: Sadece genç oyuncular suçluymuş gibi...

        Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor'a elendikleri maça ilişkin, "Sadece genç oyuncular suçluymuş gibi bir algı oluştu, asla öyle bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:53
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        "Sadece genç oyuncular suçluymuş gibi..."
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü.

        Antrenman öncesi kırmızı-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Zeki Yavru, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ZORLU BİR DEPLASMAN"

        İstanbul deplasmanında puan alarak taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getiren Zeki Yavru, "Önümüzde zorlu bir Eyüpspor deplasmanı var. Bunun bilincindeyiz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak İstanbul’a puan ve puanlar almak için gideceğiz. Bodrumspor maçında güzel bir galibiyet aldık. Uzun bir süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

        "ŞAHSİ BAŞARININ BENİM İÇİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

        Ligde asist krallığında ilk sırada yer almasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Yavru, "Asist krallığı için sonuçlanmış herhangi bir şey yok. Hala devam eden bir yarış var. Burada benim veya herhangi bir oyuncunun başarısından ziyade bizim için önemli olan Samsunspor’un başarısıdır. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımız da aynı düşüncedeler. Bizim hedefimiz, dileğimiz Samsunspor’u zirveye taşıyabilmek. Taraftarımızdan da Allah razı olsun. Gönülden destekliyorlar. Ben de onlara gönülden hizmet vermeye çalışıyorum. Aramızda çok güzel bir gönül bağı oluştu. İlk günden beri sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Ben de onlardan biriymiş gibi saha içi ve saha dışı elimden ne geliyorsa bu takıma vermeye çalışıyorum. Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Onlar için sahada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabii benim için mutluluk verici bir durum. Onların ilgi alakasına layık olabilmek için ben de çok çalışıyorum. İnşallah basınımızla, taraftarımızla, camiamızla nice başarılara imza atarız" şeklinde konuştu.

        "GENÇ OYUNCULAR SUÇLUYMUŞ GİBİ BİR ALGI OLUŞTU"

        52 Orduspor FK'ye 4-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri için üzgün olduklarını hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Kupada elendiğimiz için üzgünüz. İç sahada kupada elenmek istemiyorduk. 10 kişi kalmamız işi farklı bir boyuta taşıdı. Bu mağlubiyette sadece genç oyuncular suçluymuş gibi bir algı oluştu. Asla öyle bir şey yok. Maça 2-3 genç oyuncumuzla başladık. Asla böyle bir mazeret yok. Kardeşlerimizin hepsi pırıl pırıl, işini en iyi şekilde yapan çocuklardır. Önleri açık olduğunu düşünüyorum. Onlar da Samsunspor formasını en iyi şekilde terleteceklerdir. Türk futbolunca katkı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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