'Neredesin Firuze' ile 'Hacivat ile Karagöz Neden Öldürüldü'nün ekibi 'Zeki Müren'in Öpücüğü' adlı film için yeniden bir araya geldi.

Filmin senaristi Levent Kazak, yönetmeni Ezel Akay.

Başrol oyuncusu ise Haluk Bilginer.

Levent Kazak, Twitter hesabından paylaşımla Ezel Akay'la Zeki Müren'in Öpücüğü adını taşıyan yeni bir film için üçüncü kez bir araya geldiklerini açıkladı.