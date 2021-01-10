Aralarındaki fark çok büyük 0:00 / 0:00

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkındaki sözlerine birçok kişi sosyal medyada tepki gösterdi. Müren'in erkek çocuklar üzerinde travma yarattığını söyleyen Erdoğan aynı zamanda Türk sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' hakkında "Günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır" da dedi. Kariyerlerine ve son bir yılda YouTube'daki izlenme sayılarına bakacak olursak Zeki Müren'in Özdemir Erdoğan'ın oldukça önünde olduğu görülüyor. YouTube'daki izlenme sayıları arasındaki fark 36 milyon 200 bin

Özdemir Erdoğan, Türk sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren hakkında şu cümleleri sarf etti; "İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. 1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı."

Birçok kişi sosyal medyada tepki gösterdikleri Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkında söylediklerinin hiç de hoş olmadığı, ölmüş bir kişinin arkasından konuşmanın son derece yakışıksız olduğu konusunda hemfikirdi.

Özdemir Erdoğan'ın cümleleri arasında bulunan "Zeki Müren'in ilk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır" sözünden yola çıkarak kariyerlerini karşılaştırdık.

YouTube 9 Ocak 2020 - 9 Ocak 2021 arasındaki verilere bakacak olursak Zeki Müren ile Özdemir Erdoğan arasındaki izlenme sayıları;

YouTube izlenme sayıları ayrıntıları;

ZEKİ MÜREN

En Çok İzlenen Şehirler

İstanbul... 16.5 milyon

Ankara..... 7.4 milyon

İzmir......... 5.4 milyon

Bursa....... 2.7 milyon

Adana...... 2.4 milyon

En Çok İzlenen Ülkeler

Türkiye...... 58.5 milyon

Almanya.... 2.13 milyon

İngiltere..... 464 bin

Fransa....... 413 bin

Hollanda.... 378 bin

ÖZDEMİR ERDOĞAN

En Çok İzlenen Şehirler

İstanbul.......... 6.6 milyon

Ankara........... 2.9 milyon

İzmir.............. 1.6 milyon

Adana............. 973 bin

Bursa.............. 908 bin

En Çok İzlenen Ülkeler

Türkiye.............. 22.9 milyon

Almanya............ 740 bin

İtalya................. 594 bin

Azerbaycan........ 388 bin

Irak................... 365 bin

Özdemir Erdoğan, Posta'ya verdiği röportajda Zeki Müren'in dışında Bülent Ersoy hakkında ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu. Çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Sonradan bir sürü Zeki Müren'in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır" dediği Bülent Ersoy'un kariyeri;

Özdemir Erdoğan'ın eşcinsel olduğunu ama bunu ifşa etmediğini ifade ettiği Ferdi Özbeğen'in kariyeri;

Bülent Ersoy ile Ferdi Özbeğen'in 9 Ocak 2020 - 9 Ocak 2021 arasında YouTube izlenme sayılarının ayrıntıları;

BÜLENT ERSOY (56 milyon)

En Çok İzlenen Şehirler

İstanbul..... 11.2 milyon

Ankara...... 4.83 milyon

İzmir......... 3.96 milyon

Bursa........ 2.26 milyon

Adana....... 1.85 milyon

En Çok İzlenen Ülkeler

Türkiye............41.9 milyon

Almanya......... 3.2 milyon

Irak............... 2.58 milyon

Bulgaristan..... 1.43 milyon

Azerbaycan..... 563 bin

FERDİ ÖZBEĞEN (24.6 milyon)

En Çok İzlenen Şehirler

İstanbul.... 7.42 milyon

Ankara..... 2.49 milyon

İzmir........ 2.07 milyon

Bursa....... 978 bin

Antalya.... 781bin

En Çok İzlenen Ülkeler

Türkiye...... 22.1 milyon

Almanya.... 444 bin

İngiltere.... 183 bin

Irak........... 157 bin

KKTC......... 129 bin