Özdemir Erdoğan'a Zeki Müren tepkisi

Özdemir Erdoğan'ın, Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.
Posta'ya konuşan müzisyen, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
BU İLK DEĞİL
Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.
80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:
"1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi."
ÖZDEMİR ERDOĞAN HAKKINDA
Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı.
1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.
Seslendirdiği bazı parçaları:
Sevdim Seni Bir Kere
İkinci Bahar
Pervane
Baharda Kuşlar Gibi
Küçük Bir Aşk Masalı
Karlı Kayın Ormanında
Kim Bilir
Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)
Bebek
Elif dedim be dedim
Aşkın Tortusu Kalır
Paranın Ne Önemi Var
Bir Garip Yolcu
Samanyolu
Fahriye Abla
Duyduk Duymadık Demeyin
Bu Son Olsun
Deniz Ve Mehtap
Sensiz Saadet
Herkes Kendine Benzer
Dağlar Dağlar
Yak Bir Sigara
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.
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