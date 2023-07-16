Zeki Demirkubuz 7 yıl sonra dönüyor

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Zeki Demirkubuz, 8 yıl sonra 'Hayat' ile dönmeye hazırlanıyor.

Türk sinemasının en çok ödül kazanan yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, en son 2016'da 'Kor'u çekmişti.

Gösterime 1 Aralık'ta girecek olan 'Hayat'ta başrolleri; Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol ve Melis Birkan paylaştı.

'Hayat'; kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.

Zeki Demirkubuz Filmleri

• C Blok (1994)

• Masumiyet (1997)

• Üçüncü Sayfa (1999)

• İtiraf (2001)7

• Yazgı (2011)

• Bekleme Odası (2003)

• Kader (2006)

• Kıskanmak (2009)

• Yeraltı (2012)

• Bulantı (2015)

• Kor (2016)