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        Haberler Yaşam Zekalarıyla hayran bırakacak 10 hayvan!

        Zekalarıyla hayran bırakacak 10 hayvan!

        Dünya, birbirinden farklı ve ilginç özelliklere sahip pek çok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Bu hayvanlardan bazıları, zekalarıyla dikkat çekmektedir. Peki, dünyanın en zeki hayvanları hangileridir? İşte dünyanın en zeki hayvanlarından 10'u...

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        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:40
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        • 1

          FİL

          Uzun süreli hafızalarıyla ünlü olan filler, pratik sorunları çözebilirler. 2010 yılında yapılan ünlü bir araştırmada, Asya fili Kandula, büyük bir plastik küp gibi nesneleri yiyeceğin altına iterek ve ardından küpü basamaklı tabure olarak kullanarak yüksek bir daldaki yiyeceğe nasıl ulaşacağını buldu. Bir başka iyi bilinen deney, fillerin işbirliği ihtiyacını kavrayabildiklerini ve ortak bir hedefe ulaşmak için davranışlarını değiştirebildiklerini ortaya çıkardı.

        • 2

          AHTAPOT

          Omurgasızlar arasında en büyük beyne hatta birden fazla beyne sahip olan ahtapotlar, bilgiyi hızlı bir şekilde algılayabilir ve tepki verebilir. 2010 yılında yapılan bir araştırma , ahtapotların tek tek insanları bile tanıyabildiklerini ortaya çıkardı.

        • 3

          ŞEMPANZE

          Max Planck Evrim Enstitüsü'nde yürütülen bir çalışmada hayvanların ellerinin giremeyeceği düzenekler oluşturuldu ve buradan fıstıkları nasıl alacakları gözlemlendi. Deneyde gözlemlenen şempanzelerden bir kısmı musluktan ağızlarına doldurukları suyu, fıstığın bulunduğu tüpe taşıyarak su seviyesinin yükselmesini sağladılar. Böylece şempanzeler su yüzeyine çıkan fıstığa ulaşmış oldular. Bilinene göre şempanzeler jestler ve seslerle iletişime girebiliyor hatta işaret dilinde de konuşabiliyor.

        • 4

          KUZGUN

          Kuzgunlar birçok filme bile konu olmuştur çünkü kendileri tam bir düzenbazdır. O kadar zekilerdir ki, kendilerini aldatan insanlara karşı kin beslerler, bilgiler toplarlar, insan yüzlerini bile hatırlarlar hatta geleceğe yönelik planlar bile yaparlar. Kuzgunlar dar alanlarda bulunan yiyecekleri alabilmek için çubuklu aletler de üretebilirler.

        • 5

          YUNUS

          Yunuslar, hayvanlar aleminde vücut kütlesine göre en büyük beyinlerden birine sahiptir ve bunun, memelilerin son derece gelişmiş zekasından kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tutsak yunuslara hileler öğretiliyor , su altı patlayıcılarını tespit etmek üzere eğitiliyor ve hatta TV komedi programlarında bile rol alıyorlar. Yabani yunusların alet kullandıkları, işbirliği içinde avlandıkları ve çeşitli gıcırtılar, ciyaklamalar ve ıslık sesleri ile iletişim kurdukları da gözlemlenmiştir.

        • 6

          RAKUN

          Rakunlar son derece zekidir. Kendi yiyeceklerini bulmaya yardımcı çok farklı yollar geliştirmişlerdir. Araştırmacılar beyinleri içinde en önemsiz detayları bile uzunca bir süre hafızasında saklayabildiklerini kanıtlamışlardır.

        • 7

          AT

          Semboller aracılığıyla insanlarla iletişim kurabilen atlar hakkında yapılan bir araştırmada ilgili simgelerin bulunduğu tahtayı dürterek battaniye isteyip istemediklerini ifade edebildikleri görüldü. Çalışmalar, problem çözme, öğrenme hızı ve hafıza gibi alanlarda at zekası başarısını kanıtlamıştır.

        • 8

          BONOBO

          Primates takımının Hominidae familyasına dahil Pan cinsini oluşturan iki türden biri ve yakın geçmişe dek daha çok "pigme şempanze" ya da "cüce şempanze" adları ile anılan Bonobolar, sosyal açıdan daha zekidir ve zihin teorisi gerektiren görevleri çözmede daha iyidirler.

        • 9

          GÜVERCİN

          Güvercinlerin yön bulma yetenekleri benzersizdir. Son araştırmalar güvercinlerin, yapay zeka modeline benzer bir yöntemle öğrendiklerini ve bir miktar eğitimden sonra kalıpları tanıyıp karar verebildiklerini gösterdi.

        • 10

          AFRİKA GRİ PAPAĞAN

          Afrika grileri tüm papağanlar arasında en konuşkan olanıdır , ancak yetenekleri taklitçiliğin ötesine geçer. Hatta Alex adında ki bir Afrika papağanı İngilizce altıya kadar sayabiliyor, beş şekli biliyor, yedi rengi tanımlayabiliyor. Çok iyi akıl yürütme ve takım çalışması becerileri var.

          Kaynak: Interesting Facts, BBC News

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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