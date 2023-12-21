Zekalarıyla hayran bırakacak 10 hayvan!

YUNUS

Yunuslar, hayvanlar aleminde vücut kütlesine göre en büyük beyinlerden birine sahiptir ve bunun, memelilerin son derece gelişmiş zekasından kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tutsak yunuslara hileler öğretiliyor , su altı patlayıcılarını tespit etmek üzere eğitiliyor ve hatta TV komedi programlarında bile rol alıyorlar. Yabani yunusların alet kullandıkları, işbirliği içinde avlandıkları ve çeşitli gıcırtılar, ciyaklamalar ve ıslık sesleri ile iletişim kurdukları da gözlemlenmiştir.