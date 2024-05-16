Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

"UYGUN OLUR" ŞEKLİNDE ONAY VERMİŞ

Hatice K.'nin ifadesinde, Ömer İlter'in kurmuş olduğu senaryoyu ve nasıl ifade verecekleri hususunu adliyede çalıştığını bildiği Ahmet G.'ye danıştığı ve 'uygun olur' şeklinde onay aldığı belirtildi. Ahmet G.'in bu eyleminin de 'suç delillerini gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme' suçunu oluşturduğuna yer verildi. İddianamede, tutuklu İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan Ünal Karakülah'a 10 yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

7'NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmada karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, Ünal Karakülah ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşma, avukatların savunması ve sanıkların dinlenmesiyle başladı. Mahkeme başkanı, kararı açıklamak için 10 dakika ara verdi. 2,5 saat süren duruşmanın ardından İlimder İlter, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ömer İlter ve Ünal Karakülah, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.