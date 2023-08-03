Zehra Güneş bikinili pozlarını yayınladı! Milli voleybolcu takım arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkardı!
Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü sporcunun son olarak yayınladığı bikinili gönderileri sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Milletler Ligi'nde şampiyon olup ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu pozisyonunda görev alan başarılı isim Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü sporcu son olarak arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği tatilinden anılarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş’in sosyal medya platformu olan Instagram’da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor. Güzel voleybolcu güzel anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Milli takımda gösterdiği performansı ile göz dolduran, aynı zamanda Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten genç voleybolcu Zehra Güneş, son olarak arkadaşlarıyla gittiği tatilinden çekilen fotoğraflarını “Sum23” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü güzelin gönderilerine 355 binin üzerinde beğeni ve 1000’in üzerinde övgü dolu yorum geldi.
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Zehra Güneş'in yayınladığı gönderilerde takım arkadaşı ve aynı zamanda Milli Takım'ın en başarılı sporcularından biri olan Melisa Vargas'ta görüldü. İki güzelin gönderilerine sevenlerinden: "En sevdiğim ikili", "Bu arkadaşlık bambaşka", "Ebrar nerede ya?" gibi yorumlar geldi.
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İşte Zehra Güneş'in son pozları...
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