Zehra Güneş bikinili pozlarını yayınladı! Milli voleybolcu takım arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkardı!

Zehra Güneş'in yayınladığı gönderilerde takım arkadaşı ve aynı zamanda Milli Takım'ın en başarılı sporcularından biri olan Melisa Vargas'ta görüldü. İki güzelin gönderilerine sevenlerinden: "En sevdiğim ikili", "Bu arkadaşlık bambaşka", "Ebrar nerede ya?" gibi yorumlar geldi.