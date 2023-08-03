Hadise "Hi Barbie" notuyla pozunu yayınladı! Ünlü şarkıcıya övgüler yağdı!
Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, tüm dünyada gündem olan Barbie akımını ti'ye aldı. Ünlü güzel mavi mini elbisesiyle verdiği notu "Hi Barbie" akımını düşerek sonunda şaka yaptığını belirtti. İşte Hadise'nin son pozu...
- 1
O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak mavi mini elbisesiyle verdiği pozu sevenlerinin beğenisine sundu.
- 2
Mehmet Dinçerler ile 5 ay boyunca evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği bitiren Hadise, boşanmasının ardından sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına da hız verdi.
- 3
Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birliktejüri üyeliğini yapan Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından iddialı gönderiler yayınlamaya devam ediyor.
-
- 4
Hadise son olarak yayınladığı pozuna: "Hi Barbie. Tamam tamam şaka yaptım" notunu düşerek dünyanın gündeminde olan Barbie akımını ti'ye aldı.
- 5
İşte Hadise'nin son pozu...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17