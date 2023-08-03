Hadise "Hi Barbie" notuyla pozunu yayınladı! Ünlü şarkıcıya övgüler yağdı!

Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birliktejüri üyeliğini yapan Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından iddialı gönderiler yayınlamaya devam ediyor.