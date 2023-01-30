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Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!

Türkiye’ye uyuşturucu sokmak için bin bir türlü yola başvuran uyuşturucu satıcılarının yeni yöntemleri, pes artık dedirtti. Daha önce Cessna tipi uçakla Bulgaristan’dan Kırklareli sınırlarına uyuşturucu atan baronlar bu kez drone kullandı. Bulgaristan’dan Edirne sınırına gönderilen uyuşturucu taşıyan bir dronun ele geçirildiği ortaya çıktı

Giriş: 30.01.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Kolombiyalı Paplo Escobar’ın yıllar önce kullanılan inanılmaz yöntemleri, halen bazı baronlar tarafından uygulanıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Kırklareli’nde geçtiğimiz ay düzenlenen bir operasyonda Escobar’ın inanılmaz yöntemi ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu baronları Bulgaristan’dan Türkiye’ye uyuşturucu sokmak için Escobar’ın kullandığı planör uçak yöntemini kullanmışlardı.

BU KEZ DRONE KULLANILDI

Bu yöntem yani küçük uçakla sevkiyat Türkiye’de ilk olarak geçen yıl Kırklareli’nde kullanılmıştı. Uyuşturucu satıcıları Bulgaristan’dan havalanan planör uçakla Kırklareli sınırına 103 kilo uyuşturucu maddeyi havadan atmıştı. Kırklareli İl Alay Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu bu çeteyi çökertti. Deşifre olan bu yöntemin ardından uyuşturucu satıcıları bu kez drone ile uyuşturucu sevkiyatını yaptı.

EDİRNE’YE DÜŞTÜ

İddialara göre uyuşturucu satıcıları Bulgaristan’dan Türkiye’ye uyuşturucu sokmak için bu kez drone kullandı. Uyuşturucu tacirleri 20 kiloya yakın uyuşturucu bağladıkları dronu Bulgaristan sınırından havalandırarak Türkiye sınırına sokmak istedi. Havalanan drone, uyuşturucu satıcıların belirlediği noktaya düşmedi. Edirne sınırlarına düşen dronu gören bir vatandaş olayı hemen kolluk kuvvetlerine bildirdi.

ÇALIŞMA YAPILDI

Elde edilen uyuşturucunu ardından çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz yıl içinde gerçekleşen bu çalışmalarda kolluk kuvvetleri uyuşturucu ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişiye operasyon düzenledi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylı çalışmaların yapıldığı belirtiliyor.

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