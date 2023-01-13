Escobar'ın yöntemini kullandılar! Uçakla sevkiyat!

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Kolombiyalı Paplo Escobar’ı bilirsiniz. Ya da Netflix’de yayınlanan yine Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Joaguin Guzman adlı baronun hayatını anlattığı ‘El Chapo’ dizini duymuşsunuzdur.

KÜÇÜK UÇAKLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ünlü uyuşturucu baronu Escobar, sevkiyatları sırasında küçük uçakları da kullanılıyordu.

DİĞER BARONLAR DA BU YÖNTEMİ KULLANDI "El Chapo" (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman. Bu yöntemi zaman içinde diğer ünlü baronlar da izledi. Netflix’de yayınlanan ‘El Chapo’ dizisinde de bu sahnelere yer verildi. Sınırdan geçirilen küçük uçaklarla, uyuşturucu satıcılarına havadan paketler atarak uyuşturucu ulaştırılıyordu.

TÜRKİYE’DE DE GERÇEKLEŞTİ Bu yöntem Türkiye'de ise ilk olarak geçen yıl Kırklareli’nde kullanıldı. Bulgaristan’dan kaçak giriş yaparak alçak uçuş yapan planör tipi uçak uyuşturucu satıcılarının verdiği noktalara uyuşturucu dolu paketler attı.

JANDARMA HEMEN FARK ETTİ Ancak Kırklareli İl Alay Komutanlığı ekipleri hızlı refleks göstererek uyuşturucuların şüphelilerin eline geçmesini engelledi. Ardından 5 ay sonra 21 şüpheli yakalandı.

RADARDAN KAÇMAK İÇİN ALÇAK UÇUŞ YAPTI Bu konuda tecrübe sahibi olan Kırklareli Jandarması, sınır köylerde daha sıkı çalışma yapmaya başladı. Çalışmalar yapılırken, bir ay önce gerçekleşen çok önemli bir operasyona daha imza attı. Ortaya çıkan detaylara göre, Bulgaristan’dan havalanan Cessna tipi uçak, Kırklareli sınırına radara yakalanmamak için alçak giriş yaptı.

UÇAK IŞIKLARINI KAPATARAK UÇTU Gece yapılan sevkiyatta uçak, dikkat çekmemek için ışıklarını kapattı. Daha önce sözleşilen noktada uyuşturucu satıcıları tarafından el feneri ya da farklı bir yöntemle uçağa ışıkla işaret verildi ve uyuşturucu torbalarının atılacağı nokta gösterildi.

UÇAK IŞIKLARINI KAPATARAK UÇTU

İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPTI Yöntemi çözen Kırklareli İl Alay Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarat çalışmayla daha sonra soruşturma da başlattı. Yapılan teknik takiplerle uçaktan atılan uyuşturucu paketlerinin izini buldu. Elde edilen delillerin ardından Edirne ve Kırklareli’nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3’ü Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 5 kişi yakalandı.

KIRKLARELİ SINIRINDA SIKI TAKİP Düzenlenen operasyonda 103 kilo ve 13 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam Kırklareli tarihinde yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı oldu. Escobar ve Kuzman’ın uçak sevkiyatı yöntemini uygulayan uyuşturucu baronlarının çalışmasını deşifre eden Jandarma, sınır köylerde daha sıkı önlem almaya başladı. Özellikle ağaçlık bölgeleri mercek altına aldı. Pablo Escobar 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma da genişletildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici, 6 cep telefonu, 3 adet telsiz ve 3 adet lüks otomobile el konuldu. SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı, ülkeye kaçak yollarla girişe ilişkin bilgiyi Çanakkale Hava Radar Komutanlığı'ndan istedi. Gelecek bilgilere göre soruşturmanın seyrinin değişebileceği belirtildi.