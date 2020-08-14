İHA

Türkiye'de çok az rastlanan zebra çatal kuyruklu kelebek Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeşillik bir alanda ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre vatandaşlar, kelebeğin görüntüsünü çekebilmek için uzun süre peşinden koştu.

Cep telefonu ile fotoğraf ve video çeken vatandaşlar ilk defa bu büyüklükte ve bu görünümde kelebek gördüklerini söyledi.

Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görüldüğü ifade edildi.

Siyah-beyaz çizgilerle kapı kelebek, dünyanın en güzel ve en ilginç görünümlü kelebeklerinden biri olarak gösteriliyor.