"KARANLIK VE RAHATSIZ BİR ADAM"

Dergiye konuşan modele yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor." dedi.

Ancak Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında. Ünlü modelin annesi, Zayn Malik'in hem kızı hem de torunu Khai'den kesin olarak, koşulsuz bir şekile uzak durmasını istiyor.

Aynı kaynak, "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.