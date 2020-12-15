Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için birçok yerde karantina kuralları uygulanıyor.

Alınan tüm tedbirlere rağmen kurallara uymayanlar da çıkıyor.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Zayn Malik'in kız kardeşi Waliyha Malik oldu.