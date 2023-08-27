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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo, Aston Villa'da ilk maçına çıktı! - Futbol Haberleri

        Zaniolo, Aston Villa'da ilk maçına çıktı!

        İngiltere Premier League'in 3. hafta karşılaşmasında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.08.2023 - 21:05 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:05
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        Zaniolo ilk maçına çıktı!
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        Aston Villa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, karşılaşmanın 73. dakikasında Moussa Diaby'nin yerine oyuna dahil oldu ve bu gelişmenin ardından Premier League'deki ilk maçına çıkmış oldu.

        Redmond da oyuna girdi

        Diğer yandan ise geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve sonrasında Burnley'e transfer olan Nathan Redmond ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.

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