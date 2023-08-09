Toplu ulaşıma zam! İşte İstanbul'da taksi indi bindi ve taksimetre açılış ücreti...
İstanbul taksi indi bindi ücreti ve taksimetre açılış ücretleri, İstanbul'da yaşayanların gündeminde yer alıyor. İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi UKOME, toplu ulaşım zammı ile 8 Ağustos Salı günü olağanüstü toplandı. Son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte taksi kısa mesafe ücreti 28 liradan 40 liraya çıkarılmıştı. Toplu ulaşıma gelen yüzde 51,52 oranındaki zammın ardından İstanbul taksimetre açılışı ücreti ve taksi indi bindi ücretleri güncellendi. İşte 2023 İstanbul taksi zammı ile indi bindi ücretlerinde son durum...
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İstanbul taksimetre açılışı ücreti ve taksi indi bindi ücretleri, UKOME'nin toplantısının ardından gündeme geldi. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldığı açıklandı. Yeni toplu taşıma zammının ardından 16 milyondan fazla İstanbullu "İstanbul'da taksi indi bindi ve taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 İstanbul taksi ücretleri zammı ile yeni indi bindi ve açılış ücretleri....
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
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2023 GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ GÜNCELLENDİ
UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.
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İSTANBUL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ZAM MI YAPILDI?
İstanbul taksi zammının ardından taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu.