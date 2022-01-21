Ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı, ek zam teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, emekli aylıkları ek zam olmadan ödendi. Geçtiğimiz günlerde ek zam teklifinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından yeni emekli maaşı hesaplama robotu ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olarak açıklandı.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? (4A, 4B, 4C HESAPLAMA)

Emekli maaşı tablosu, 4A, 4B, 4C için farklı kriterlerde gerçekleşiyor. Yoğunluktan dolayı emekli maaşı hesaplama robotu zaman zaman çalışmazken hangi emekli ne kadar maaş alacak konusuyla ilgili bilgilere haberimizin devamında yer verdik.