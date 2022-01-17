Zamlı asgari ücret ne zaman verilecek? 2022 yeni asgari ücret ne kadar oldu ve ayın kaçında hesaplara yatacak?

Asgari ücret 2022 belli oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından çalışanlar merak içerisinde "Zamlı asgari ücret 2022 ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan "2022 asgari ücret ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret zammı Aralık ayında belli oldu. Dolayısıyla asgari ücret Ocak ayından itibaren geçerli olmaya başladı. Ocak ayının maaşı Şubat ayı itibariyle yatacağı için ilk ödemeler Şubat ayı itibariyle ödenmeye başlanacak.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret zammını kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak açıklandı.