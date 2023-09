‘Zaman ve Mekan’ açıldı

Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ adlı sergisini Pera Palace Hotel’de açıldı. Açılışa Demet Sabancı Çetindoğan, Şahika Ercümen, İnci Aksoy, Bilge Öztürk, Sedat Aloğlu, Metin Fadıllıoğlu gibi iş, spor ve sanat dünyasından pek çok davetli katıldı.

Ayşegül Dinçkök... Rebirth Sergisinden Seçkiler

Ayşegül Dinçkök’ün Rebirth fotoğraf sergisinde; şiddet, yasadışı avlanma, plastik atıklar, kirlilik, eşitsizlik gibi etkenlerin olduğu ve her geçen gün yaşanması zor dünyada tüm önlemlerin alındığı, canlıların dünya üzerinde tam bir harmoni içinde ortak yaşamlarını sürdürdüğü ve yeniden deniz kızlarının yaşamasına elverişli yaşam koşullarının oluştuğu gözler önüne seriliyor ve sergi, insanları dünyamızın geleceğine sahip çıkmaya davet ediyor.

Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan 'Zaman ve Mekan' sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor.

Ceylan Atuk... Shadow of the Past Sergisinden Seçkiler

Can Sarıçoban... The Trace Sergisinden Seçkiler

Ceylan Atuk, İsviçre’de başladığı sanat eğitimine, Türkiye’de ağırlıklı olarak resim üzerine çeşitli atölyelerde yaptığı çalışmalarla devam etti. Atuk’un fotoğrafa duyduğu merak onu bu konuda eğitim almaya itti. Güzel sanatlar deneyimi ise onu fotoğrafçılık alanında daha da özgür kılmasını sağladı. Uzmanlıklarından faydalandığı her fotoğrafçının kendisine kuvvetli bir altyapı kazandırdığını belirten sanatçı katıldığı pek çok yarışmada derece aldı

Shadow of the Past sergisinde, Türkiye’de Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 1896'da son Çar Nikolay Aleksandroviç’in hemofili hastası olan oğlu Aleksi’nin iyileşmesi ve sağlığına kavuşması için yaptığı Köşk’ün hikâyesini anlatılıyor. Köşk Çar Nikolay Aleksandroviç ve ailesinin bir zamanlar çok keyifli vakit geçirdikleri ve ailece çok mutlu oldukları bir mekan. Fakat art arda yaşanan savaşlar ve kötü yönetim, halkın yoksullaşması, ayaklanması ve tüm bunlara yönetimin kayıtsız kalması sonucunda Çar ve ailesini trajik bir son bekliyor.

ESTETİK BİR KATKI SAĞLAMAKLA KALMIYOR

Eserlerinin bir kısmı Sicilya’daki The Countless Cities Bienal'inde sergilenmekte olan Can Sarıçoban’ın 9'uncu serisi 'The Trace' çalışmaları için sanatçı; Paris Moda haftasında çalıştığı yıllarda çektiği fotoğraflar üzerinde çeşitli resim ve kolaj teknikleri uyguluyor. Bu sergi, modanın gösterişli dünyasını sorgulamakta, kapitalizmin dışavurumlarını yeniden yorumluyor. Minimalist boya müdahaleleri ve dikkatli seçilmiş objelerle, Sarıçoban, tüketicilik kültürünün ve yüzeyselliğin eleştirisini zengin bir görsel dil ile sunuyor. İğne, iplik ve parça para gibi unsurlar, yalnızca estetik bir katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çalışmanın temasına derinlik kazandırıyor.

Öğrencilik yıllarında Paris Moda Haftası'nda backstage fotoğrafçılığı yapan Can Sarıçoban, Paris`in çeşitli parklarından oluşturduğu Le Paysage de la Solitude isimli ilk kişisel sergisini 2013'te Paris`te B&B Galerie'de açtı. Daha sonra fotoğrafçılık eğitimi alan sanatçı, Gama Gallery ile sekiz farklı solo sergi projesine imza attı.