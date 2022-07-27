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ZAM MÜJDESİ... Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşında asgari ücrete zam sinyali - Asgari ücrete yılbaşında zam gelecek mi?

ZAM MÜJDESİ... Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşında asgari ücrete zam sinyali

Asgari ücrete yılbaşında zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete yılbaşındaki yeni zamla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, asgari ücrete Aralık ayında zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

27.07.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yeni zam açıklaması geldi. Bununla birlikte ise milyonlarca çalışan "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ağustos maaşlarına yansıyacak mı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Asgari ücret zammıyla ilgili yapılan yeni düzenleme 30 Haziran perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, yeni düzenlemeye göre asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak? Zamlı asgari ücret hangi aydan itibaren hesaplara yatacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

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  • ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

    Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Buna göre, asgari ücret zamlı haliyle Ağustos ayında hesaplara yatacak. 

  • YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı. Kanun gereği asgari ücrete bir yıl arayla en az bir defa zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında gelen zamla birlikte Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili zorunluluk ortadan kalkmış oldu. Ancak Cumhuraşkanı erdoğan yaptığı açıklamayla Aralık ayındaki zamla ilgili de kapıları araladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

    Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum

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