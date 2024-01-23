2024 Ocak memur maaş farkı ödeme tarihleri: Memur zam farkı ne zaman yatacak?
Memur ve memur emekli maaşında zam oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşına yüzde 49,25 zam yapıldı. Böylelikle 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli maaşı ise 14 bin 741 TL'ye yükseltilmiş oldu. Zamlı memur maaşı 15 Ocak Pazartesi günü hesaplara yatarken, memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bilindiği gibi Ocak Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Zamlı memur maaşı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler memur zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, "Memur zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...
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MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.
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MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SGK, Emekli Sandığı ödemelerine ilişkin tarihler belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanıyor.
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Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
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MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığıyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.
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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.
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