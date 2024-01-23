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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 OCAK | Memur zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Ocak memur maaş farkı ödeme tarihleri: Memur zam farkı ne zaman yatacak?

        Memur ve memur emekli maaşında zam oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşına yüzde 49,25 zam yapıldı. Böylelikle 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli maaşı ise 14 bin 741 TL'ye yükseltilmiş oldu. Zamlı memur maaşı 15 Ocak Pazartesi günü hesaplara yatarken, memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 00:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:15
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        • 1

          Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bilindiği gibi Ocak Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Zamlı memur maaşı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler memur zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, "Memur zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!

          Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.

        • 3

          MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

          SGK, Emekli Sandığı ödemelerine ilişkin tarihler belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanıyor.

        • 4

          Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

        • 5

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

        • 6

          MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

          Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        • 7
          Emekli memur aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
          Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
          Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
          Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
          Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
          Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
          Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
          Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
          Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
          Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
          Mühendis (1/4) 14.809 22.103
          Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
          Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
          Profesör (1/4) 25.678 38.324
          İmam-hatip 14.791 22.076
          Avukat (1/4) 14.791 22.076
          En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
        • 8

          MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığıyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.

        • 9

          ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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