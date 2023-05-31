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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Zahide isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZAHİDE ADININ ANLAMI NEDİR?

Zahide ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zahide adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zahide isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZAHİDE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zahide ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu. Doğruluktan ayrılmayan.

ZAHİDE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zahide ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zahide adını koymak caizdir.

ZAHİDE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zahide ismini kullanan 53.104 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zahide ismini kullanan 6.334 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zahide ismini kullanan 3.260 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zahide ismini kullanan 2.017 kişi bulunmaktadır.

ZAHİDE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zahide ismindekiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner