Zaha'da geri sayım!
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü doku uyuşması sağlanamayan Wilfried Zaha, ABD'nin yolunu tutuyor.
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Fransa'da umduğunu bulamayan futbolcu, adeta 'istenmeyen adam' durumuna düşmüştü.
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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha'yı uzun süredir kadroya almazken, Okan Buruk da Fildişi Sahilli futbolcuyu planları arasında düşünmedi.
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Hem Galatasaray hem Lyon'da süre alan Zaha, FIFA kuralları gereği Avrupa'da aynı sezon üçüncü bir takımda forma giyemiyor.
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Tecrübeli hücum oyuncusu bu nedenle rotasını ABD'ye çevirdi.
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Galatasaray ile kontratı haziran 2026'da bitecek oyuncuya, MLS'in yeni ekiplerinden Charlotte FC talip oldu.
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MLS'in büyütülmesiyle birlikte lige yeni katılan Charlotte, ses getirecek bir yıldız transferi hedefliyordu.
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ABD ekibi Zaha'nın yıllık ücretinin yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünü karşılamayı teklif etti.
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Galatasaray ise imaj haklarıyla birlikte yılda 8.8 milyon Euro'luk hak edişi bulunan Fildişi Sahilli futbolcu için kiralama bedeli de talep etti.
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İki kulüp arasında anlaşma büyük ölçüde sağlanırken son detayların görüşüldüğü öğrenildi.
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Ufak pürüzlerin de giderilmesiyle birlikte Zaha önümüzdeki 1.5 sezon boyunca Amerika ekibinin formasını giyecek.
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Fildişi Sahilli futbolcu ABD'de kendini bularak kısa süre içerisinde Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
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Crystal Palace'ın efsanelerinden biri olan Zaha, kulübüyle 458 maça çıkmış ve 90 gol kaydetmişti.
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Zaha Galatasaray formasıyla ise 43 maça çıkarkan 10 gol atıp 5 golün hazırlayıcısı oldu.