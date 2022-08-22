"İddia sonucu sahneye çıktık!"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aqua Florya AVM'nin 10. yıl kutlamalarına özel düzenlenen etkinliklerden biri olan 'Ay Işığında Komedi' festivalinin 2. haftası, önceki gün Zafer oyuncu Algöz ile Senarist ve yazar Can Yılmaz'ın sahne aldığı 'Burda Olan Burda Kalır' ile devam etti.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Emeği geçenlere teşekkür ederim. Böylesine kalabalık olması gerçekten bizim için mutluluk verici. Böyle kültürel etkinliklerin ücretsiz olması da çok güzel, malum ülkenin ekonomik durumu ortada." ifadelerini kullandılar.
"Burada Olan Burada Kalır" adlı gösterinin sahneye nasıl taşındığı hakkında da konuşan Algöz, "Cem Yılmaz ile iddiaya girdik. Bize 'Siz sahneye çıktığınız da anlatacaklarınız 10 dakika sürer ve sonra susarsınız.' dedi. Biz de bu konuşmaları yüzünden iddiaya girdik Can ile ve sahneye çıktık. Turnelerimiz de devam edecek. Seyircinin ilgisi de gayet güzel." şeklinde konuştu.
Zafer Algöz ve Can Yılmaz kısa süren sohbetin ardından hazırladıkları stand-up gösterisiyle izleyenleri kahkahaya boğdu. Yaklaşık 2 saat süren ve seyircilerle interaktif bir şekilde gerçekleştirilen gösteri ile izleyenler keyifli saatler geçirdi.
Sahne sırasında Ozan Güven'e takılan Zafer Algöz, "Bizim sahne ismini 'G.O.R.A.'da beraber oynadığımız vasat Ozan koydu." diyerek meslektaşına takıldı.
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