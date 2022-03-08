'Z' harfi Rusya için savaşın sembolü haline mi geldi?

Rusya-Ukrayna savaşında 'Z' harfini ilk olarak 19 Şubat'ta Rus askeri araçlarında görmüştük. Bunun yanısıra belirli araçlarda da Latin alfabesiyle O,X,A ve V harflerini de çeşitli araçlarda gördük. Ancak Z'nin bu kadar ilgi çekmesinin bir sebebi de Rusların kullandığı Kiril alfabesine Z harifinin olmamasıydı.
Z harfinin ne olduğu bilinmedikçe teoriler de peş peşe geldi. Bazıları bunun dost ateşinden kaçınmak için bir yöntem olduğunu iddia ederken, bazıları Z'nin Zelenskiy, V'nin Putin'i temsil ettiğini belirttii. En yaygın teori ise Z'nin Rusça Zapad (Batı) kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış olabileceğiydi.
Z RUSYA'DA NASIL BİR SEMBOLE DÖNÜŞTÜ?
Ancak özellikle son günlerde Z harfi Rusya içerisinde savaşa destek sembolü haline geldi.
Saldırılardan 3 gün sonra Rus haber kanalı RT, Z harfli tişörtler ve sweatshirtler satacaklarını duyurdu. O günden beri de ülkede askeriyeyi destekleyen herkes Z sembollü ürünler giymeye başladı. Sovyet dönemine ait eski binaların bazılarının girişlerinde de Z harfi yazıldı.
Bazı okullar ve Kazan kentindeki hasta çocuklar için kurulan bakımevi de Z şeklinde duran çocukların resimlerini yayınladı. Kemerovo bölge başkanı Sergei Tsivilev ise, bölgenin adını değiştirmeye ve bölgeye Z harfini eklemeye karar verdiğini açıkladı.
Son olarak ise Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Rus sporcu Ivan Kuliak, Ukraynalı rakibinin de yanında olduğu müsabakada Z harfinin olduğu bir mayo giydi.
RUS HALKININ Z SEMBOLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE TEPKİSİ
Rusya, ordusuna destek toplamak için belirli işaret ve sembolleri daha önce de sık sık kullandı. Ülkenin Kırım'ı ilhakı sırasında Rusya, Turuncu ve siyah çizgili Saint George kurdelelerinin kullanımını da yoğun bir şekilde teşvik etti. Kurdele, Rus hükümeti ve ordusuna halk desteğini göstermenin bir yolu olarak Rusya'da geniş bir popülariteye sahipti.
Z harfi aynı zamanda savaşa karşı çıkanlara karşı bir yıldırma taktiği olarak da kullanılıyor. Rusya'daki muhalif çoğu kişi de bundan endişeli. Muhalif Pussy Riot ve savaş karşıtı STK Memorial'ın üyeleri, dairelerinin kapısına Z sembolünün boyandığını açıkladılar. Z harfli eylemlerin artması da halkın bir kısmının işgale desteğinin arttığının da habercisi...
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