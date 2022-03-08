Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı

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Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine dönüş yapılması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile karşılıklı saygıya dayalı diyalog konusunda samimi olduklarını da belirtti. Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin restore edilebilmesinde umut olduğunu da sözlerine ekledi.

LAVROV, ANTALYA'YA GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Bakan Çavuşoğlu'nun müzakereler için üçlü zirve teklifini kabul etmişti.

3 bakan 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Perşembe günü bir araya gelecek.