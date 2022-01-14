DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren Enes D.’ye 5 bin 886 TL ceza kesildi. Enes D. hakkında ayrıca ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.,

İnegöl ilçesinde, kasksız sürücünün yüzüstü yatarak motosikletini kullandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, görüntülerden 16 KBT 83 plakalı motosikletin sürücüsü Enes D.'yi tespit edip yakaladı. Enes D.’ye ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Koruyucu kask kullanmamak’ ve ‘Abartı egzoz kullanmaktan’ toplam 5 bin 886 TL ceza kesildi.

Enes D. hakkında ayrıca, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.