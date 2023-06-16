Eski eşinin yüzüne kezzap atmıştı! Tahliye edildi

İHA

Bayrampaşa’da eski eşi Yasemin Aksoy’un yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar’ın davasında Aksoy, "Yüz hatlarımda herhangi bir yara bere yoktur, çocuklarım babalarını sormaktadır, benden özür de diledi’’ dedi. Mahkeme sanık Çavdar’ın tahliyesine karar verdi.

Bayrampaşa'da 4 Ocak 2023'de eski eşi Yasemin Aksoy’un (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar’ın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Çavdar ile müşteki Yasemin Aksoy, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Çavdar, ‘’Yapmamam gereken bir şey yaptım, huzurunuzda müştekiden özür diliyorum’’ dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Müşteki Yasemin Aksoy ise beyanında, ‘’Sanık benden özür dilemiştir, bana birkaç kez haber gönderdi. Ayrıca çocuklarım da babalarını sormaktadır. Bu nedenle bu aşamada kendisinden şikayetçi değilim. Yüz hatlarımda da herhangi bir yara, bere yoktur. Çenemdeki yara da geçmiştir’’ dedi.

Duruşmada müşteki avukatı, müvekkilinin beyanlarına katıldığını söylerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Aksoy’un yüzünde yapılan incelemede herhangi bir iz tespit edilemediği, sanığın kaçma ve delil karartma gibi ihtimali olmadığı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun vasfını ve sanık Çavdar’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, müşteki hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan sabit iz ve eser yönünden rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bayrampaşa'da 4 Ocak 2023'de Yasemin Aksoy (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Yusuf Çavdar'ın (35) yakıcı kimyasal maddeli saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede işe gitmek için evden çıkan Aksoy'un, eski eşi Çavdar ile evinin sokağında karşılaştığı, Çavdar'ın ‘seni yaşatmayacağım, süründüreceğim' diye tehditlerde bulunduğu, daha sonra Aksoy'un ‘Yusuf ne diyorsun, çekil yolumdan, benimle uğraşma' dediği, hızlı adımlarla oradan uzaklaşmaya çalıştığı ancak ne olduğunu anlamadan yüzünde bir soğukluk hissettiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, Çavdar'ın yüzüne attığı yakıcı kimyasalın ardından Aksoy'un yere düştüğü ve Çavdar'ın yerde olan müştekiyi tekmelemek suretiyle darp ettiği de belirtildi.

Hakkında ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama' ve ‘tehdit' suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Yusuf Çavdar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama' ve ‘tehdit' suçundan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, sanığın almış olduğu ceza miktarı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Daha sonra verilen hüküm ise bozulmuştu.