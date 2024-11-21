Botoks kolay uygulanan ve etkili bir ameliyatsız estetik yöntemi olarak bilinir. Peki, botoks yaptırmadan önce ve sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Botoks, Clostridium botulinum olarak isimlendirilmiş bir bakterinin ürettiği toksinden elde edilen bir ilaçtır. Bu bakteri tarafından üretilen ve alfabetik olarak isimlendirilen 7 adet nörotoksin (sinir hücresi zehiri) bulunur ancak bu toksinlerden sadece tip A ve B insanlarda klinik olarak kullanıma girmiştir.

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BOTOKSUN KULLANIM ALANLARI NELERDİR? Botoks en sık olarak estetik amaçlar çerçevesinde kullanılır. Alındaki çizgilenmeler, ağız çevresindeki karışıklıklar, burun ve dudak bileşkesindeki kırışıklıklar, göğüs bölgesindeki kırışıklara ek olarak kaşların ortasında ya da göz çevresinde bulunan kırışıkların giderilmesinde etkili bir ilaçtır. Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı? Dermatoloji alanında botoks hiperhidrozis (aşırı terleme), liken simpleks ve akne vulgaris gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir.

REKLAM BOTOKS YAPTIRMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER 1. SARIMSAK İÇEREN GIDALAR TÜKETMEYİN Sarımsak yemek botoks sonrası morluk oluşma riskini artırır. Bu nedenle yine tedaviden 7 gün önce sarımsak tüketilmesi bırakılmalıdır. Botoks enjeksiyonu uygulanacak alanlarda ağda, cımbız ya da tüy dökücü kremler kullanılmamalıdır. Güneşten bronzlaşmış ciltlerin tedavisi zor olabilir. Bu nedenle botoks enjeksiyonu öncesi güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir.

2. İLAÇ ALINMAMALI Botoks öncesi cildin temiz olması önemlidir. Ayrıca botoks ile etkileşime girebilecek ilaçların alınmamasına dikkat edilmelidir. İşlemden üç gün önce kanı sulandırabilecek aspirin veya ibuprofen gibi ilaçların kullanımı sonlandırılması gerekir. 3. OLUŞABİLECEK YAN ETKİLER Botoksun riskleri benzeri uygulamalara göre daha düşüktür. Ancak pek çok tıbbi işlemde olduğu gibi botoksta da bazen enjeksiyon bölgesinde ağrı, mide bulantısı baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Botoks da etkileri her zaman geçicidir. Enjeksiyondan birkaç ay sonra çözülme süreci başlıyor.

REKLAM 4. AĞRI OLUŞUMU Profesyonel eller tarafından yapılan botoks uygulaması esnasında olası ağrılar için stres yapmaya gerek yoktur. Genellikle küçük iğnelerle yapıldığında minimum düzeyde ağrı hissedilebiliyor. Ciltte hafif bir sıkışma veya enjeksiyon yerinde uzun sürmeyecek ağrı görülebilir. 5. BOTOKS ÖNCESİ ALKOL TÜKETMEYİN Botoks, daha genç ve canlı bir görünüm elde edilmesini sağlayabilir. Ancak tedaviden sonra yüzde ortaya çıkan morluklar botoks enjeksiyonunun etkilerinden mümkün olan en kısa sürede faydalanmanızı engelleyebilir. Alkol almak, özellikle de kırmızı şarap tüketmek botoks enjeksiyonundan sonra morluk oluşması riskini artırır. Bu nedenle botoks enjeksiyonundan 7 gün önce alkol tüketimi bırakılmalıdır.

BOTOKS NASIL UYGULANIR? Botoks, uygulamayı yapan hekim tarafından 3-5 bölgeye yapılır. Enjeksiyon sonrasında ilk 2-3 saatlik zaman dilimi içerisinde o bölgeye herhangi bir müdahale yapılmamalıdır ve bu süre zarfı içerisinde botoks yapılan kişi 3-4 saat boyunca dik pozisyonda durmalıdır. Uygulama yapılan kişi ilk 1-2 gün içerisinde uygulama yapılan bölgedeki kasları zorlamamalı ve dinlenmelidir. Özellikle yüz bölgesinde yapılan uygulamalarda uygulamayı takip eden günlerde masaj gibi kasları etkileyecek herhangi bir uygulama yapılması toksinin serbestleşmesine ve diğer kasları etkilemesine neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

REKLAM Botoks, enjeksiyonu takiben ilk 4 gün içerisinde etkisini göstermeye başlar ve 1. ayın sonunda maksimum etkinliğe ulaşır. Uygulama sonrası 3-4 aylık bir süre zarfı sonunda ise etkisini kaybetmeye başlar. BOTOKS ETKİLERİ NE KADAR SÜRER? Botoks yapıldıktan hemen sonra ince çizgiler ve kırışıklar hemen sonra kaybolmaz. Toksinin ciltteki kasları tamamen etkilemesi bir hafta on gün sürüyor. Bazen istenen sonuçlar yaklaşık dört ay sürebilir. Botoksun en iyi sonucu vermesi için deneyimli bir uzman tarafından klinik ortamında doğru bir şekilde tatbik edilmesi şarttır. Tedavi yaklaşımlarında da kişinin “doğal, donuk veya hareketsiz” gibi seçeneklerden nasıl bir görünüme sahip olmak istediği göz önünde bulundurulmalıdır.