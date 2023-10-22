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Bazı olaylar filmlere taş çıkartır. Veya filmlere ilham olur. 2015 yılında İstanbul’da fidye için kaçırılıp öldürülen bir iş insanın olayı da tam da böyle bir konuydu. Soruşturmada iş insanının nasıl kaçırıldığına ilişkin çalışma da Tom Cruise’un meşhur ‘Görevimiz Tehlike’ filmini hatırlattı.

KAYIP BAŞVURUSU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği çok başarılı bir dönem geçiriyordu. Özellikle İstanbul’da kaybolan ve dünyada gündem yaratan ABD’li Sarai Sierra cinayetinde gösterdikleri performansla Gayrettepe’deki ikinci şube gözde birim haline gelmişti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği artık KŞB olarak anılmaya başlanmıştı. Tam o döneme denk gelen önemli bir kayıp başvurusu yapıldı. İş insanı M.T. kaybolmuştu. Kayıp başvurusu akıllara durgunluk verecek bir olayın başlangıcı olmuştu.

REKLAM İŞ İNSANIN SON GÖRÜNTÜSÜ İş insanı M.T.’nin telefonu kapalıydı. Hiçbir zaman kapanmayan telefonundan kendisine ulaşamayan ailesi tedirgin olmuştu. Olaya bakan ekibe yardım eden o dönemin tecrübeli polis memuru Eşref Şahin, iş insanının o gün nereye gittiklerine ve en son nerede görüldüğüne dair çalışmalar başlatıldığını söyledi. Emekli polis memuru Şahin “Arkadaşlar iş adamının en son aracının Zeytinburnu’nda bir otoparkta olduğunu buldular. Tabi bu tür kayıplarda, telefon kayıtları çalışması yanı sıra çevrede kamera görüntüleri çalışması da yapılır. İş adamının otoparkta kendi aracına bindirildiği görüntüler elde etti arkadaşlar” dedi. ARAÇ ÜMRANİYE’DE BULUNDU İncelenen kamera görüntülerinde 3-4 kişinin otoparka gelen iş insanını kendi aracına bindirdikleri görülüyordu. Tehdit edilmiş bir şekilde araca bindirildiği fark ediliyordu. Şahin “İlk görüntüler ve olayın oluş şekline bakılırsa fidye amaçlı kaçırılmış olabileceğini düşündük. Araç köprüyü geçerek karşıya geçmiş sonra da izini kaybettirmişti. Bu olay ciddiydi” dedi. Bir gün sonra iş insanının aracı Ümraniye’de terk edilmiş bulundu.

AİLEDEN 5 MİLYON EURO PARA İSTENDİ Polis olayla ilgili çalışma yaparken, iş insanının oğlunu arayan kimliği belirsiz bir kişi babasının ellerinde olduğunu ve buna karşılık 5 milyon euro istediğini söyledi. Gelen bu telefon hemen polise bildirildi. Şahin, bu görüşmenin ardından aile bireylerinin yanına bir müzakereci komiser verildiğini belirterek, “Şüpheliler aradıklarında komiser arkadaşımız aileden biriymiş gibi konuşarak oyalayacaktı. Veya yerlerini öğrenmek için laf almaya çalışacaktı. Ancak bir daha telefon açmadılar. Telefon hattının patates hat olduğu belirlendi. Yani bu hat başkası üzerine yeni alınmış bir hattı. Ama bu da bizim için çok önemliydi. Biz artık aile içinde bu fidyecilerle irtibatlı olan birilerinin varlığını düşünmeye başladık. Bunun üzerine ailenin tüm tanıdıkları ve yakınlarını mercek altına aldık” diye konuştu. REKLAM

KAMERADAKİ KİŞİLER TUHAFTI Aile bireyleri polise düşmanlarının olmadığını ve tanıdık olarak da kimseden şüphelenmediklerini söyledi. İş insanını kaçıran kişilerin kameradaki görüntülerinin de tuhaf olduğunu anlatan Şahin, “Bize göre şüpheliler çalıntı araçla bu işi yaptı. Ve kullandıkları telefonların hepsi başkasına ait. Ve bize tuhaf gelen bir şey vardı. Güvenlik kameralarındaki şüphelilerin görüntülerinde biraz gariplik vardı? Ama o garipliği anlayamamıştık. Karşımızda bir fidyeci grup vardı ve eminiz ki tanıdık bağlantı bulacaktık. İş insanının çevresindeki tüm tanıdıkları inceledik ve iki şoförünün yaptığı iki konuşma bize şüpheli geldi. Onları yakın takibe aldık” ifadelerini kullandı. BAĞLANTILARI ÇIKTI İki şoförün geçmiş telefon kayıtları incelendi. Görüşmeler zincirleme bağları bir bir ortaya koymaya başlamıştı. İş insanı 26 haziran günü kaybolmuştu. Şoförlerin 12 Haziran günü Küçükçekmece’de görüştüğü bir kişiye ulaşıldı. Bu kişinin her iki şoförle görüştüklerini söyleyen Şahin “İşin içinde iş insanının şoförleri vardı artık. Bu görüştükleri kişilerden diğer toplam 6 kişiyi tespit ettik. Bu kişilerin hiçbir telefon kayıtları iş insanının telefon kayıtlarıyla aynı baz hattına düşmemişti. Çok profesyonel bir iş yapmışlardı. Ama ekip arkadaşlarımızla bu olayı çözmeliydik" dedi.

Emekli polis memuru Eşref Şahin KAMERADAKİLERE BENZEMİYORLARDI Ulaşılan bu isimler hakkında teknik takip yapılmaya başlandı. Şüphelilerin resimleri elde edildi. Ancak kameradaki kişilere hiç benzemiyorlardı. Bu işte bir iş vardı? Ortaya çıkan ilginç ayrıntılara göre şüphelilerin çoğu Van’a gitmişti. Ancak ortada iş insanı yoktu. Şüphelilerin geçmişe yönelik telefon kayıtları tek tek incelendi. Kaçırılma olayından bir hafta önce Hatay’la yapılan bir telefon görüşmesi polisin dikkatini çekti. Bu ufak detay sayesinde büyük olayı çözeceklerinden habersiz olduklarını anlatan Şahin “Bu numarayı inceleyen ekip arkadaşlarımızın karşılarına gerçeğe yakın silikonlu maske satan bir firma çıktı. Maskeyi taktığında bir insan yüzü gibi görülüyormuş" şeklinde konuştu. REKLAM İNANILMAZ DETAY Elde edilen bu detay üzerine, KŞB ekibinden iki memur hemen Hatay’a gönderildi. Firmaya uğrayan polis ekipleri, önce kendilerini tanıttı. İstanbul’dan geldiklerini belirten polis ekipleri, ellerindeki şüphelilerin tüm resimlerini satıcıya göstererek “Bunlara hiç silikon maskesi sattın mı” dedi. Firma çalışanı, bir hafta önce resmi gösterilen bir kişiye 4 silikon maskesi sattığını söyledi. İŞ İNSANINI KAÇIRIRKEN SLİKON MASKE KULLANMIŞLARDI Görüntülerdeki kişilerin yüzleri neden şüpheli kişilerin yüzlerine benzemedikleri şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Şahin “Bu çok önemli bir detaydı. Biz de ilk kez öyle bir durumla karşılaştık. Şüpheliler iş insanını kaçırırken tanınmamak için bu silikon maskesini takmışlar. O dedik yüzlerinde bir gariplik vardı. Demek ki garipliği yüzlerindeki silikon maskeymiş" dedi. VAN’A OPERASYON YAPILDI Elde edilen tüm delilerin ardından şüphelilerin tespit edilen kişiler olduğunu belirten Şahin, bunları takip etmek için Van’a gittiklerini söyledi. Şahin “Bir hafta Van’da bunları takip ettik. Hani iş insanı nerede acaba yaşıyor mu? Yaşıyorsa nerede? Onu da bulmak için takibimizi yaptık. Van’da kılık değiştirdik. Bir yandan da telefonları dinleniyordu. Takiplerin ardından artık operasyon için düğmeye basıldı” ifadelerini kullandı. REKLAM ŞÜPHELİLER YAKALANDI İŞ İNSANI YOK Düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. İstanbul’da da eş zamanlı düzenlenen operasyonda iş insanının iki şoförü gözaltına alındı. Van’da yapılan operasyonda iş insanının olmadığı görüldü. Peki iş insanına ne olmuştu? İŞ İNSANINI ÖLDÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI İstanbul’a getirilen şüphelilerle ilgili yapılan soruşturmada, olayın detayları ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan detaylara göre, fidye çetesi para vaadi karşılığında 2 şoförden destek aldı. İş insanını 10 gün takip ederek tüm planları yapmışlardı. Plana göre, olayda herkesin cep telefon hattı yenilendi. Pendik’te bir villa kiralandı. Kameralara takılmamak için Hatay’da silikonlu maske alındı. İş insanı Zeytinburnu'nda tehdit edilerek aracına binildi. Elleri ve ayakları bağlanan iş insanının ağzı koli bandıyla kapatıldı. Şüphelilerin iddiasına göre, evde bir gün öyle tuttukları için iş insanı nefessizlikten hayatını kaybetmişti. CESEDİNİ GÖMDÜLER Yaptıkları çok sıkı çalışmanın ardından olayı çözdüklerini anlatan emekli polis memuru Eşref Şahin “İş insanının cesedini sonra ormanlık alana götürüp gömmüşler. Şüphelilerden biri vicdan azabı çektiğini söyleyerek cesedin gömüldüğü yeri bize gösterdi. Bu arada fidye istedikleri zaman iş insanı ölmüş. Öldükten sonra para istemişler.” dedi. 80 BİN LİRA MASRAF YAPMIŞLAR Olayla ilgili yapılan çalışmalarda fidye çetesinin hiç iz bırakmamak için 80 bin lira masraf yaptıkları ortaya çıktı. Polise yakalanmamak için bir plan yaparak kaçırma eylemini gerçekleştiren fidyecilerin oyununu KŞB ekipleri bozdu.