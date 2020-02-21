21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin dörtte üçü tamamlandı.
İşletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olacak barajın milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkı sağlaması planlanıyor.
GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 187 METREYE ULAŞTI
275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen aynı yüksekliğe sahip olacak Yusufeli Barajı gövde yüksekliği 21 Şubat itibarıyla 187 metreye ulaştı.
4 milyon metreküp beton dökülecek baraj gövdesine bugüne kadar toplan 2 milyon 577 bin 308 metre küp beton döküldü.
Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferans yöntemiyle 26 Şubat 2013'te gerçekleştirilirken, 7 yıldır aralıksız inşaatı devam eden Yusufeli Barajı ve HES'in, Haziran 2021'de devreye girmesi planlanıyor.
Baraj kapsamında kara yolları standartlarına uygun 54,86 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 4,89 kilometrelik, 4'ü özel tasarım viyadük olmak üzere 20 köprü, toplamda 67,1 kilometrelik yeni devlet yolu ile buna bağlı köy yolları yapılacak. 29 Nisan 2016'da başlanan kara yolları inşaat çalışmaları, baraj iş bitim tarihine yetiştirilmek üzere tüm hızıyla sürdürülüyor.
Yusufeli Barajı ve HES her biri 186 megavatlık 3 elektrik üretim ünitesiyle 558 megavat kurulu güce sahip olup yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
Üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak olan Yusufeli Barajı, Çoruh nehrinin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak nehir üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak.
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