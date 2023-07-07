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Trabzonspor´dan Fransa ekibi Lille´e transfer olan ve sözleşmesinde Türk takımlarına transferi halinde 20 milyon Euro´luk bonservis şartı bulunan Yusuf Yazıcı´nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaş´ın Yusuf´a talip olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSTEYEN VARSA TRABZONSPOR´LA ANLAŞMALI" Galatasaray ve Beşiktaş´tan yıldız oyuncuya resmi bir teklif iletilmediğini belirten Cebeci, Yusuf´u isteyenlere Trabzonspor´u işaret etti. Cebeci, "Galatasaray ve Beşiktaş´tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelse bile Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönülden bağı var. Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiye´den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor. Trabzonspor´un rızasını almadan Yusuf Türkiye´den bir kulübe gitmez. İkimiz de sözleşme feshet, gel git olayına girmeyiz. İsteyen varsa Trabzonspor´la anlaşmalı" dedi.

"10 GÜNE KADAR BELLİ OLUR" Yusuf Yazıcı´ya Avrupa kulüplerinin ilgisinin olduğunu anlatan Cebeci, "Avrupa´da kalmayı, kariyerini burada sürdürmeyi istiyor. Onu isteyen bazı kulüpler var. Rusya ve Arabistan liginden de ilgi var, kulübüyle temastalar. Sanırım 10 güne kadar belli olur" diye konuştu.