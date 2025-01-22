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        Haberler Spor Diğer Yusuf Dikeç'ten Almanya'da bir gümüş daha! - Diğer Haberleri

        Yusuf Dikeç'ten Almanya'da bir gümüş daha!

        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:41
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        Yusuf Dikeç'ten Almanya'da bir gümüş daha!
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        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Buğra Selimzade ve Yusuf Dikeç, ferdi sıralamada attıkları 581 puanla finale çıktı.

        Finalde mücadele eden milli atıcılardan Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi olurken, Buğra Selimzade 7. sırada yer aldı.

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