Yusuf Dikeç: Başarı için kendimi denek olarak kullandım

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Ankara'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, üniversite dekanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Milli sporcular söyleşide hayat hikayelerini, deneyimlerini ve başarılarını aktardıktan sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç, mezun olduğu üniversitede bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Başarı için kendimi denek olarak kullandım. Burada anatomi ve beslenme gibi konularda elde ettiğim bilgileri kendi üzerimde denedim." diye konuştu.

Ferdi müsabakalar ile takım yarışmalarındaki farklara ilişkin soruya Yusuf Dikeç, "Ferdi yarışmalarda hata yaptığımızda sonucu çok iyi olmayabiliyor. Ancak takım yarışmalarında böyle bir durumda ortağınıza güveniyorsanız o da sizi taşıyabiliyor. Ben kötü bir atış yaptığımda biliyorum ki ortağım toparlayacak. Gerçekten de öyle oluyor, İlayda ile birbirimizi tamamlayabiliyoruz. Takımda her zaman inandığın biriyle çıkmak bizim için avantaj." cevabını verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ise "Evde silahları nereye saklasalar ben onları arayıp buluyormuşum, en son satmak zorunda kalmışlar. Annem 'Evde asla silah istemiyorum' diye babamın üstünde baskı kurarak ne var ne yok her şeyi göndertmiş ama şu an evin içi silah ve mühimmat dolu. Atıcılık branşına 15 yaşında başladım ve 2018 yılında dünya şampiyonu oldum. Türkiye tarihinde ilk olarak bir kadın sporcu dünya şampiyonasında altın madalya aldı, çok şükür bu bana nasip oldu." ifadelerini kullandı.