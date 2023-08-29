Yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araç dizayn etti

Oğlunun kendisi için yaptığı araca binen 75 yaşındaki baba Cengiz Mescioğlu ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah onu esirgesin. Çok iyidir, ne desem onu yapar. Ben, bir tane araba olsa kısa mesafeli yerlere gitsem dedim. O da bana bir araç yaptı. Ben yıllarca çok araba kullandım ama bu çok rahat. İsmail'in eli kolu var olsun, onunla gurur duyuyorum” dedi.