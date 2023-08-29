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        Haberler Yaşam Yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araç dizayn etti

        Yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araç dizayn etti

        Van'da İsmail Mescioğlu isimli vatandaş, yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araç dizayn etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:58
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          Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ikamet eden servis şoförü İsmail Mescioğlu, yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araç dizayn etti. Üç tekerlekli araç 50 kilometre hızla gidiyor.

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          Yaptığı araçla ilgili konuşan İsmail Mescioğlu, "Araba yapmak benim için bir hobidir. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla sürekli böyle çalışmalar yapıyorum. Daha öncede TIR fayton ve taksi yapmıştım. Şimdi de bunu yaptım" dedi.

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          Aracı yürümekte zorlanan anne ve babası için yaptığını vurgulayan Mescioğlu, "Babam bir keresinde bir araba olsa da kısa mesafeleri gidebilsek diye söylendi. Ben de bu konuşmasından yola çıkarak onlar için bunu yaptım. Artık pazar alışverişine rahatlıkla gidebilecekler" ifadelerini kullandı.

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          Aracı 45 günde yaptığını anlatan Mescioğlu, "Bir kurumda çalıştığım için sadece iş çıkışı veya hafta sonları zamanım olabiliyor. Bu nedenle 45 günümü aldı. İlk olarak üç tekerlekli bir motosiklet aldım.

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          Onun komple üst kasasını direksiyona kadar çıkardım. Genel olarak her şeyini değiştirdik. Normalde elektrikli motosikletimizin direksiyonu ‘L’ şeklindedir. Biz onu simide çevirdik ve iki kişilik yaptık. Arabanın arka kısmı ise eşya bırakılabilecek şekilde dizayn edildi" diye konuştu.

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          Oğlunun kendisi için yaptığı araca binen 75 yaşındaki baba Cengiz Mescioğlu ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah onu esirgesin. Çok iyidir, ne desem onu yapar. Ben, bir tane araba olsa kısa mesafeli yerlere gitsem dedim. O da bana bir araç yaptı. Ben yıllarca çok araba kullandım ama bu çok rahat. İsmail'in eli kolu var olsun, onunla gurur duyuyorum” dedi.

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          70 yaşındaki anne Rafiya Mescioğlu da "Çok güzel yapmış, ellerine sağlık. Biz ondan çok memnunuz. Allah işini rast getirsin" şeklinde konuştu.

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