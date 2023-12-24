Yurtta yemek yiyen 80 öğrenci hastanelik oldu
Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Giriş: 24.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:22
Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.
Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.