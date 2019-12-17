'Yurtdışına yarı fiyatına para transferi'

17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
PeP ve Visa iş birliği kapsamında, PeP Visa Kartı sahiplerinin, yurtdışında ve internette yaptıkları harcamaları avantajlı döviz kurları ile gerçekleştireceği, yurtdışında ATM’leri komisyonsuz kullanabilecekleri ifade edildi. PeP kartın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, “Visa logolu PeP kart ve buna bağlı para transferi ve yurtdışı işlemlerinde, hem ticari hem bireysel harcamaların kur farkından zarar görmeden gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. PeP üyeleri böylelikle Türkiye’nin yanı sıra yurtdışı işlemlerinde de avantajlı hizmetlerle buluşacak. Hedef kitlemiz; yurtdışına ticari veya turistik amaçlı seyahat edenler, yurtdışında yaşayanlar, eğitim için yurt dışına giden öğrenciler ve yurt dışından ödeme alan kişi ve şirketler. Visa logolu yeni PeP kartlar ile tüm bu segmentlere para transferi, ödeme alma gibi işlemlerde yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da avantajlı döviz kurları ve 7/24 hızlı işlem olanağı sunuyoruz.Örneğin, İngiltere’ye hafta içi, hafta sonu demeden para transferi yapıyor ve bunu sadece 5 dakikada gerçekleştiriyoruz” dedi. Kısa sürede Türkiye’de PeP ile 500 bin bireysel ve KOBİ kart müşterisine ulaştıklarını belirten Kumrulu, hem bireylerin hem de KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünleri sahaya sürmeye devam edeceklerini söyledi.
200 ÜLKEYİ KAPSIYOR
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Bugün tüm dünyada fintech’ler, yenilikçi ve teknoloji odaklı iş modelleri sayesinde, ödeme sektöründe hayatı kolaylaştıran ve özel ihtiyaçlara cevap veren yeni ürün ve hizmetler sunuyor. PeP’in ortaya koyduğu yaratıcı ve tüketici dostu fikir, özellikle yurt dışı alışverişleri için dijital bir ortamda, basit ve şeffaf bir hizmet beklentisi olan tüketicilerin ihtiyacına karşılık veriyor. İşbirliğimiz sayesinde PeP kart sahipleri, PeP’in sağladığı faydaları Visa’nın 200 ülkede 54 milyon işyeri ve 2,7 milyon ATM’yi kapsayan ağı ile dünyanın dört bir yanında kullanarak kolayca işlem yapma imkanına sahip olacak. İleri teknolojiyi gündelik yaşama entegre etme ve uluslararası ödemelerde tüketicilere pürüzsüz bir ödeme deneyimi sağlama vizyonumuzla birebir örtüşen bu çözümün bir parçası olmaktan ötürü mutluyuz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!