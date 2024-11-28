'ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU'

Ticaret Bakanlığı, gümrüksüz vergi limitinin düşürülmesi hakkında yaptığı açıklamada son dönemde e-ticaret siteleri ile ilgili yapılan şikayetlere dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden, gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı-satıcı esnaf, tacir ve KOBİ'lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" denildi.