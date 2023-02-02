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Haberler Gündem Güncel Bursa'da kendisine bakan engelli sahibini saatlerce hastane önünde bekledi - Haberler

3 ay önce sahiplendiği köpek, hastane kapısından ayrılmadı

Bursa'da yürekleri ısıtan bir vefa örneği yaşandı. Kentte bir köpek, kendisine 3 ay önce bakmaya başlayan bedensel engelli Arif Korkmaz'ı saatlerce hastane önünde bekledi

Giriş: 02.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da kendisine bakan engelli sahibini saatlerce hastane önünde bekledi - Haberler
Yürekleri ısıtan vefa! Saatlerce kapıda bekledi
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bedensel engelli Arif Korkmaz'ın (50) 3 aydır baktığı sokak köpeği, muayene için gittiği hastanenin kapısının önünde saatlerce kendisini bekledi.

DHA'nın haberine göre İnegöl´de yaşayan bedensel engelli Arif Korkmaz, 3 ay önce kahvehanede otururken sokaktan geçen bir köpeği sevip, yiyecek verdi.

Korkmaz'ın 'Karabaş' adını verdiği sokak köpeği, o günden sonra yanından hiç ayrılmadı. Köpek, muayene için İnegöl Devlet Hastanesi'ne giden Korkmaz'ı, burada da yalnız bırakmadı. Karabaş, saatlerce hastanede önünde Korkmaz´ı bekledi.

Arif Korkmaz, "3 ay önce beslemeye başladığım 'Karabaş', zararsız bir sokak köpeği. Peşimden hiç ayrılmıyor. Hastaneye gelince de beni yalnız bırakmıyor. 'Karabaş', moral kaynağım oldu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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