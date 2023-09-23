Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya yürek yakan kaza... Bu mutluluk son buldu! - Güncel haberler

        Yürek yakan kaza... Bu mutluluk son buldu!

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım aracı şarampole devrildi. Feci kazada, aynı aileden Emine Yazıcı hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürek yakan kaza... Bu mutluluk son buldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da kaza, gece saatlerinde Akyazı ilçesindeki Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Ergün Yazıcı'nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada, aynı aileden sürücü Ergün Yazıcı, Emine Yazıcı, Erkin Yazıcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Yazıcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Habertürk Anasayfa