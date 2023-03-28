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Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? 28 Mart TRT1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? 28 Mart TRT1 yayın akışı

TRT 1'in Salı günleri izleyicisinin karşısına çıkan sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü gündem olmuş durumda. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin sevenleri; Yürek Çıkmazı'nın bu hafta olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili bilgiler ve 28 Mart Salı TRT1 yayın akışı...

Giriş: 28.03.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kısa sürede ilgi gören dizilerden biri olmayı başaran Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Salı günleri izleyicileriyle buluşan dizinin bu akşam neden olmadığı ve ne zaman ekranlara döneceği ile ilgili bilgileri derledik!

  • YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, bu hafta Türkiye Hırvatistan milli maçı nedeniyle yayınlanamayacak.

    Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu gece tekrar bölümüyle ekranlarda yer alacak.

  • YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ali Fuat’ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil’i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil’in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat’la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır.

    Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli’yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil’le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar. Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat’ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır.

  • 28 MART 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler

    15:40 1 Çorba

    15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...

    17:40 İddiaların Aksine

    17:45 Ana Haber

    18:15 Ramazan Sevinci

    19:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...

    21:45 Türkiye-hırvatistan

    00:00 Yürek Çıkmazı (Tekrar)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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