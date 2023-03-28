YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali Fuat’ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil’i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil’in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat’la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır.



Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli’yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil’le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar. Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat’ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır.