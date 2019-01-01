01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yılın ilk gününde, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR
İHA'da yer alan habere göre yağışların Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI NORMALİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İLLERE GÖRE SICAKLIKLAR
ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı 1
İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu 9
İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8
ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10
ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 14
SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu 10
TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 9
ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu -4
DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
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