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Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulübün geçen yaz şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiraladığı milli oyuncu, Leicester City'nin bonservisini almaması halinde de Galatasaray'a dönmeye sıcak bakmıyor.

LEICESTER CITY'YE MALİ KISITLAMALAR YOLDA Championship'ten Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Leicester City, şu an için Yunus Akgün'ün bonservisini almaya sıcak bakmıyor. İngiltere'de mali şartlara uymadığı gerekçesiyle denetime giren ve muhtemel puan silme cezası ve kısıtlayıcı yaptırımlarla karşılaşacak olan Leicester City, tedbirler nedeniyle kısıtlanacak olan kaynaklarının büyük bölümünü Yunus'a ayırmayı düşünmüyor. REKLAM

İNGİLTERE'YE ADAPTE OLMAKTA ZORLANDI Tempo ve fiziksel kalitesiyle ün salan liglerden olan Championship'te ilk başta bocalayan Yunus Akgün, İngiltere'ye adapte olmakta da zorlandı. Yabancı dilini kulübün beklentisi seviyesinde ilerletemeyen milli futbolcunun takım arkadaşlarıyla kaynaşmakta zorlandığı öğrenildi.

YILLIK ÜCRETİ, GALATASARAY'DAKİ'NİN İKİ KATI Galatasaray'da 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret elde eden 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi. REKLAM

YOLUNA AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR Yunus Akgün, Leicester City'nin bonservisini alıp almamasından bağımsız olarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Hem Galatasaray'da geçirdiği sürede aldığı rol hem de yıllık ücreti düşünen 23 yaşındaki futbolcu kariyer planlamalarını da Avrupa'da kalmak üzerine yapıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirspor günlerinde iyi bir uyum yakalayan milli oyuncu, EURO 2024'te sıçrama yaparak piyasasını yükseltmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye kiralık transferinden 500 bin Euro bedel elde etmişti. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Leicester City, 8 milyon Euro ödediği durumda 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilir.

Diğer yandan anlaşmaya göre Leicester City, Premier Lig'e döner ve Yunus Akgün 25 maça ilk 11'de oynarsa 8 milyon Euro'luk opsiyon zorunlu hale geliyor. 23 yaşındaki futbolcu şimdiye kadar ligde 8, toplamda 12 müsabakada ilk 11'de forma giydi. Leicester City ligin kalan süresinde sadece dört maç yapacak.