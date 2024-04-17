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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eski Galatasaraylı Leicester City oyuncusu Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!

        Galatasaray'ın geçen yaz Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün yurt dışında kalmak istiyor. Şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine geçici olarak transfer olan milli oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldızın bağlı olduğu menajerlik şirketi de bir süre önce değişti

        Giriş: 17.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:25
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        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
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        Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulübün geçen yaz şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiraladığı milli oyuncu, Leicester City'nin bonservisini almaması halinde de Galatasaray'a dönmeye sıcak bakmıyor.

        LEICESTER CITY'YE MALİ KISITLAMALAR YOLDA

        Championship'ten Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Leicester City, şu an için Yunus Akgün'ün bonservisini almaya sıcak bakmıyor. İngiltere'de mali şartlara uymadığı gerekçesiyle denetime giren ve muhtemel puan silme cezası ve kısıtlayıcı yaptırımlarla karşılaşacak olan Leicester City, tedbirler nedeniyle kısıtlanacak olan kaynaklarının büyük bölümünü Yunus'a ayırmayı düşünmüyor.

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        İNGİLTERE'YE ADAPTE OLMAKTA ZORLANDI

        Tempo ve fiziksel kalitesiyle ün salan liglerden olan Championship'te ilk başta bocalayan Yunus Akgün, İngiltere'ye adapte olmakta da zorlandı. Yabancı dilini kulübün beklentisi seviyesinde ilerletemeyen milli futbolcunun takım arkadaşlarıyla kaynaşmakta zorlandığı öğrenildi.

        YILLIK ÜCRETİ, GALATASARAY'DAKİ'NİN İKİ KATI

        Galatasaray'da 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret elde eden 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi.

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        YOLUNA AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Yunus Akgün, Leicester City'nin bonservisini alıp almamasından bağımsız olarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Hem Galatasaray'da geçirdiği sürede aldığı rol hem de yıllık ücreti düşünen 23 yaşındaki futbolcu kariyer planlamalarını da Avrupa'da kalmak üzerine yapıyor.

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirspor günlerinde iyi bir uyum yakalayan milli oyuncu, EURO 2024'te sıçrama yaparak piyasasını yükseltmeyi hedefliyor.

        Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye kiralık transferinden 500 bin Euro bedel elde etmişti. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Leicester City, 8 milyon Euro ödediği durumda 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilir.

        Diğer yandan anlaşmaya göre Leicester City, Premier Lig'e döner ve Yunus Akgün 25 maça ilk 11'de oynarsa 8 milyon Euro'luk opsiyon zorunlu hale geliyor. 23 yaşındaki futbolcu şimdiye kadar ligde 8, toplamda 12 müsabakada ilk 11'de forma giydi. Leicester City ligin kalan süresinde sadece dört maç yapacak.

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