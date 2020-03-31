Yünsa koronavirüs salgını kapsamında 1 Nisan'dan itibaren Çerkezköy fabrikasındaki üretim faaliyetlerimize minimum 12 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, şirket ayrıca "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunacak.