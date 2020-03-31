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Yünsa üretime 12 gün ara veriyor

Yünsa koronavirüs salgını sebebiyle yarından itibaren en az 12 gün üretime ara vereceğini duyurdu

31.03.2020 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
Yünsa fabrikası
Reuters

Yünsa koronavirüs salgını kapsamında 1 Nisan'dan itibaren Çerkezköy fabrikasındaki üretim faaliyetlerimize minimum 12 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, şirket ayrıca "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunacak.

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