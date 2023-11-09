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        Haberler Dünya Diplomasi Yunanistan'dan, Gazze'ye deniz yolu ulaşım araçları sözü

        Yunanistan'dan, Gazze'ye deniz yolu ulaşım araçları sözü

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Gazze'ye insani yardım için deniz koridoru açılması halinde deniz yolu ulaşım araçlarını temin edebileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:15
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        Yunanistan'dan, Gazze'ye deniz yolu ulaşım araçları sözü
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta yaptığı konuşmada, bölgede son günlerde tırmanan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

        Yunanistan'ın askeri bir uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'ın El Ariş Havallimanına 6 Kasım'da insani yardım gönderdiğini hatırlatan Miçotakis, ülkesinin Sina Yarımadasına yakın olması dolayısıyla Gazze'ye güneyden gidecek insani yardım için desteğe hazır olduğunu belirtti.

        "TÜM İLGİLİ TARAFLAR İŞ BİRLİĞİ YAPMALI"

        Miçotakis, "(Güney) Kıbrıs'la da bir denizyolu oluşturmak üzere görüştük. (Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos) Hristodulidis'in Gazze'ye daha çok insani yardım göndermeye yönelik söylediklerini tamamen destekliyoruz. Bu miktarda yardımı ancak bir gemi taşıyabilir." dedi.

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        En zor boyutun güney Gazze'ye uygun bir yol belirlenmesi, gerekli liman altyapısının hazırlanması ve bu yolun güvenliğinin sağlanması olacağını ifade eden Miçotakis, bunun için tüm ilgili tarafların işbirliği yapması gerektiğine işaret etti.

        Başbakan Miçotakis, "Bu şartlar sağlanırsa Yunanistan, bu plan için deniz yolu ulaşım araçlarını temin etmeye hazırdır ve başta bölge coğrafyasını çok daha detaylı bilenler olmak üzere tüm tarafların lojistik yardımını da bekleyecektir." diye konuştu.

        Filistin Devletinin kurulmasının bölgede uzun vadeli barış için ön koşul olduğunu vurgulayan Miçotakis, bu sonuca giden tek yolun da iki devletli çözüm olduğunu kaydetti.

        MİÇOTAKİS İLE MACRON GÖRÜŞTÜ

        Konferans kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelen Miçotakis, insani deniz koridoru açılmasına ilişkin görüşlerini Macron'a da aktardı.

        İkili görüşmede Gazze'deki son durumun yanı sıra Fransa-Yunanistan ikili ilişkileri de ele alındı.

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