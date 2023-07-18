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        Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

        Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:00
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        • 1

          Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, dün başlayan orman yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çok sayıda kişi güvenli bölgelere götürüldü.

        • 2

          Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla çok sayıda evin küle döndüğü Lutraki, Anavisos, Saronida bölgelerinde, ahırlardaki atlar da tırlarla güvenli bölgelere taşındı.

        • 3

          Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dervenohoria bölgesinde de yangına müdahale gece boyunca devam etti.

          Yetkililer, bölgede hakim olan kuvvetli rüzgarların etkisiyle yangının sürekli büyüdüğünü belirtti.

        • 4

          Binlerce dönüm ormanlık alanın küle döndüğü Dervenohoria'da, yangının şu an kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

        • 5

          Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, 1 helikopter, 6 uçak, 140 itfaiye personeli ve 48 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yunan Meteoroloji Servisi de yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

        • 6

          İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 farklı noktada orman yangını çıktığını belirtmişti.

        • 7

          Kikilyas, yangınlarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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