Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor.
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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, dün başlayan orman yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çok sayıda kişi güvenli bölgelere götürüldü.
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Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla çok sayıda evin küle döndüğü Lutraki, Anavisos, Saronida bölgelerinde, ahırlardaki atlar da tırlarla güvenli bölgelere taşındı.
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Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dervenohoria bölgesinde de yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Yetkililer, bölgede hakim olan kuvvetli rüzgarların etkisiyle yangının sürekli büyüdüğünü belirtti.
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Binlerce dönüm ormanlık alanın küle döndüğü Dervenohoria'da, yangının şu an kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.
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Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, 1 helikopter, 6 uçak, 140 itfaiye personeli ve 48 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yunan Meteoroloji Servisi de yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.
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İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 farklı noktada orman yangını çıktığını belirtmişti.
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Kikilyas, yangınlarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.