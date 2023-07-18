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        Yunanistan'da orman yangını: 1200 çocuk yaz kampından tahliye edildi

        Yunanistan'da orman yangınları 1.200 çocuğun bir yaz kampından tahliyesine yol açtı.

        Giriş: 18.07.2023 - 07:43
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        Yunanistan'da orman yangını: 1200 çocuk yaz kampından tahliye edildi
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        Yunanistan'da orman yangınları 1.200 çocuğun bir yaz kampından tahliyesine yol açtı.

        Akdeniz'deki kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde olan ülkede iki ayrı orman yangını sürüyor.

        Atina'nın batısındaki sahil kasabası Loutraki'de, alevler yaz kampına yaklaşınca 1.200 çocuk tahliye edildi.

        Bu arada polis, başkentin güneydoğusundaki Kouvaras'ta yangın çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

        Meteorologlar, bölgesel sıcak hava dalgasının hafifleme belirtisi göstermediğini söylüyor.

        Yunan Meteoroloji Servisi de daha fazla yangın çıkma riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları, yüzlerce itfaiyeciyi alevlerin yayılmasını kontrol altına almak için mücadele etmek zorunda bıraktı.

        Yunan televizyon kanalları, yanan bitki örtüsünden kalın, beyaz bir duman yükselirken, yangının birçok eve ve arabaya da zarar verdiğini gösterdi.

        Kouvaras yakınlarındaki Kalyvia köyünde yoğun duman yolları kapattı ve yerel bir manastırdan keşişler tahliye edildi.

        Yunanistan son günlerde 40 °C ve üzeri sıcaklıklara ulaştı. Ülkenin en popüler turistik yeri olan Atina'daki Akropolis, ziyaretçileri korumak için Cuma ve Cumartesi günlerinin en sıcak saatlerinde kapatıldı.

        '19-23 Temmuz arasında sıcaklıklar zirveye ulaşacak'

        İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere komşu ülkeler de alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar yaşıyor.

        İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacak" dedi.

        "Bu bölgelerdeki bazı yerlerde sıcaklık rekoru o günlerde kırılabilir."

        Avrupa’nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 °C’ye ulaştı. Çarşamba günü sıcaklıkların yeni rekorlar kırması bekleniyor.

        Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Akdeniz bölgesini etkileyen sıcak hava dalgasının Ağustos’ta da devam edebileceği uyarısında bulundu.

        Çin’de Pazar günü şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi, Sincan’da termometre 52,2 °C’yi gösterdi.

        ABD’deki Ölüm Vadisi’nde Pazar günü sıcaklık 53,9 °C olarak ölçüldü.

        Dünya üzerinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 56,7 °C oldu.

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