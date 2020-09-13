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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu saat 10.30'da, Türkiye'ye en yakın Yunan adası konumundaki Meis adasına gitti.

Sakelaropulu burada sabah ayinine katılırken, donanma gemilerini de ziyaret edecek. Sakelaropulu'nun burada yapacağı açıklamalar bekleniyor.

Sakelaropulu'nun geceyi Meis'te geçirmesi beklenirken, yarın okulların açılışını yapıp, Atina'ya dönecek.

Doğu Akdeniz geriliminde, Yunanistan Meis adasının kıta sahanlığını genişletmek isteyerek, Türkiye'nin Oruç Reis ile yaptığı doğal kaynakların arama-tarama faaliyetlerine engel olmak istiyor.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi de Antalya'nın Kaş ilçesinde temaslarını sürdürüyor.

POMPEO DA GÜNEY KIBRIS'TA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bölgedeki ülkeler güvenlik, enerji kaynakları ve denizlerle ilgili konuları diplomatik yolla ve barışçıl şekilde çözmeliler" dedi. Amerikan ve Rum basınında yer alan haberlere göre Pompeo, ziyareti kapsamında Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Görüşmede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de yer aldı.